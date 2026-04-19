Хирург элитной московской клиники фотографировал анус и вагину пациентки

37-летняя москвичка пожаловалась на то, что хирург частной элитной клиники сфотографировал ее половые органы во время операции по удалению геморроя, сообщает Mash .

Женщина обратилась в клинику в конце прошлого года. Она жаловалась на острую боль в заднем проходе и кровотечения. После обследований ей диагностировали паховую грыжу. На операционном столе выяснилось, что у пациентки геморрой, который хирург успешно удалил. Операция обошлась москвичке в 750 тыс. рублей.

Пациентка быстро шла на поправку. Однажды она пришла на прием и увидела в телефоне врача фото своих половых органов. Тогда женщина стала возмущаться, а врач объяснил, что снимки сделаны только для дела.

Сейчас женщина через суд требует удалить фото, извиниться, а также выплатить ей 1,5 млн рублей за моральный вред, 750 тыс. рублей за операцию и около 400 тыс. рублей за дополнительные траты на лечение.

Пациента заявила, что боится, так как по родинкам и родимому пятну ее гениталии могут узнать и начать шантажировать. В клинике не стали комментировать ситуацию.

