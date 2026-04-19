«Лицо между кабинками»: извращенец напугал екатеринбурженку в туалете ТЦ

В Екатеринбурге извращенец напугал местную жительницу в женском туалете одного из городских торговых центров. Пострадавшая утверждает, что мужчина прячется в соседних кабинках и тайком подсматривает за девушками, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел на днях в туалете ТЦ «Успенский».

«Повернулась и увидела, что лицо торчит между кабинками. Он настолько его засунул, что там все можно было увидеть. Я выскочила за ним, он сделал вид, что уходит. Молодой парень, лет 30, бритоголовый, одет прилично», — поделилась екатеринбурженка.

По ее словам, она вернулась и снова застала в туалете извращенца, который сказал: «Я не туда зашел», после чего сбежал.

Через некоторое время девушка пошла с коллегами в туалет, а неадекват сидел в соседней кабинке. При попытке его сфотографировать мужчина закрыл лицо курткой. Молодой человек был в офисной одежде, поэтому может являться сотрудником ТЦ или работать в ближайших зданиях.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

