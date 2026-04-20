Израиль заявил о готовности принимать российских туристов

На фоне деэскалации напряженности в отношениях с Ираном министерство туризма Израиля официально заявило о полной готовности принимать путешественников из России, сообщает РИА Новости .

«Все отели работают в штатном режиме и с нетерпением ждут возвращения гостей из России, соблюдая все необходимые стандарты гостеприимства и безопасности», — отметила глава представительства министерства туризма Израиля в РФ Ксения Воронцова.

Она также подчеркнула, что россияне во все времена оставались желанными гостями в еврейском государстве. Авиасообщение между двумя странами уже полностью восстановлено: запущены регулярные рейсы по маршруту Москва — Тель-Авив.

Кроме того, на конец апреля запланировано выполнение рейсов из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара.

