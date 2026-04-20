Рэперу Моргенштерну* огласят приговор по делу об иноагентах

Мировой участок в Москве объявит приговор рэперу Алишеру Моргенштерну*, который находится в федеральном розыске по уголовному делу о нарушении законодательства об иностранных агентах, сообщает ТАСС .

Оглашение приговора запланировано на 16:30 по московскому времени. Судебный процесс проходит без присутствия самого рэпера, объявленного российскими правоохранителями в розыск.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило судью назначить музыканту штраф, составляющий более 8,2 млн рублей. Прокурор при этом исходил из суммы, которую артист потенциально мог заработать с июня 2022-го по май 2024 года. Речь идет о санкции, предусмотренной статьей, — штраф в размере дохода осужденного за срок до двух лет.

Адвокат музыканта Ильдар Исламов отметил, что в судебной практике «большая редкость, чтобы для подсудимых запрашивали или назначали только штраф». При этом защита рэпера намерена добиваться его оправдания.

Кроме того, на крайнем заседании прокурор потребовал сохранить ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

*признан в России иностранным агентом.

