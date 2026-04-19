США захватили в Оманском заливе иранское грузовое судно
Иранское грузовое судно захватили вооруженные силы Соедмненных Штатов в Оманском заливе. Причиной стала попытка прорвать американскую морскую блокаду, сообщает ТАСС.
Как рассказал президент США Дональд Трамп, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance заметил иранское судно Touska в Оманском заливе и потребовал от него остановиться. Однако экипаж отказался выполнять требование, после чего военный корабль остановил нарушителя, пробив дыру в машинном отделении.
На данный момент судно находится под контролем морской пехоты США.
Ранее Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США.
