США захватили в Оманском заливе иранское грузовое судно

Как рассказал президент США Дональд Трамп, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance заметил иранское судно Touska в Оманском заливе и потребовал от него остановиться. Однако экипаж отказался выполнять требование, после чего военный корабль остановил нарушителя, пробив дыру в машинном отделении.

На данный момент судно находится под контролем морской пехоты США.

Ранее Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США.

