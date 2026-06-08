Нижегородцы установили на 28,2% меньше самозапретов на кредиты в мае

Жители Нижегородской области в мае 2026 года установили 15,9 тысячи самозапретов на привлечение кредитов и займов, сообщает ИА «Время Н» .

Национальное бюро кредитных историй отметило, что число самозапретов в регионе оказалось на 28,2% ниже, чем месяцем ранее. Большинство заявлений нижегородцы подали через Госуслуги — 14,1 тысячи.

«Спрос на установку самозапретов со стороны граждан постепенно снижается», — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его мнению, это может означать, что большинство желавших воспользоваться услугой уже сделали это. Еще одной причиной он назвал успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон.

«Заемщики должны сохранять максимальное внимание к безопасности своих финансов и не пренебрегать всеми имеющимися способами защиты», — добавил Волков.

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