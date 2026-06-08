В Подольске впервые прошел Чемпионат Московской области по 3D-стрельбе из лука

6 июня в Горнолыжном комплексе «Красная горка» состоялся летний Чемпионат Московской области по 3D-стрельбе из лука — важнейший отборочный старт перед Чемпионатом России, который пройдет уже в июле.Турнир собрал около 70 сильнейших спортсменов в возрасте от 13 до 65 лет, сообщила пресс-служба администарции городского округа Подольск.

Среди участников — не только опытные мастера, но и чемпион Европы Виталий Будяк. Честь Подольска на домашних соревнованиях отстаивали трое атлетов: двое мужчин и одна женщина.

«В стрельбе я уже около 15 лет. Это мой седьмой чемпионат Московской области, в моей копилке уже есть серебряные награды этих соревнований, и сегодня я тоже надеюсь на призовое место. Особенно приятно, что турнир впервые проходит в моем родном Подольске — это очень мотивирует. Огромный плюс стрельбы из лука в том, что здесь нет возрастных ограничений — начать и добиваться успехов можно в любой момент», — поделился участник соревнований подольчанин Александр Кузнецов.

3D-стрельба — одна из самых сложных и зрелищных дисциплин. Вместо классических мишеней на пересеченной местности расставлены 24 объемные фигуры животных в натуральную величину. Главный вызов для лучника — отсутствие размеченных дистанций.

«Спортсмен должен на глаз определить расстояние до цели и, исходя из этого, либо выставить прицел, либо изменить наклон лука. Нужно четко попасть в зоны, приносящие 10 или 11 очков. Сначала участники проходят два квалификационных круга по 24 мишени, а затем начинаются финалы по олимпийской системе — на выбывание», — пояснила президент Федерации стрельбы из лука Московской области Светлана Любанская.

На чемпионате были представлены как официальные спортивные классы, за которые присваиваются разряды и звания, так и неофициальные категории.

Зрители увидели все многообразие современной стрельбы:

баребоу: современный лук без прицела;

лонгбоу: классический английский длинный лук;

блочный лук: высокотехнологичное устройство с системой блоков и прицелом;

исторические и олимпийские луки: представленные в рамках параллельного зачета.

Медали и грамоты вручались дважды: сначала по итогам стартового (квалификационного) круга, а затем — по результатам финальных дуэлей. Таким образом, самые меткие и стабильные лучники получили шанс уехать домой сразу с двумя комплектами наград.По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Московской области, которая представит регион на Чемпионате России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.