Аэропорт Нижнего Новгорода может внедрить посадку по биометрии

сегодня в 16:41

Система биометрии может заработать в аэропорту Нижнего Новгорода до конца года

Аэропорт имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде может присоединиться к пилотному проекту по посадке на рейсы с помощью биометрии, сообщает ИА «Время Н» .

Новый способ позволит пассажирам проходить контроль перед вылетом без предъявления паспорта. Личность будут подтверждать через данные из Единой биометрической системы.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что после необходимых согласований аэропорт должен установить специальное оборудование.

Если все этапы проекта пройдут успешно, посадка по биометрии может заработать в Нижнем Новгороде до конца 2026 года. Сроки зависят от подготовки инфраструктуры.

8 июня в аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются семь рейсов.

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