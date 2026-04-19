Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США
Фото - © Ирина Курносова / Фотобанк Лори
Иранские власти отказались от участия во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости.
«Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», — говорится в публикации агентства IRNA в соцсети X.
8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. В этот период между странами проводятся переговоры. Конечная их цель — подписание мирного соглашения. В воскресенье глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в Исламабад для второго раунда переговоров с Ираном.
Ранее стало известно, что почти 3,5 тысячи человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.