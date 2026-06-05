Эксперт Петухова: пушкинское слово стало основой всей русской культуры

Пушкинское слово стало эталоном гармонии и точности, основой всей русской литературы и культуры. Об этом рассказала РИАМО учитель русского языка и литературы Ирина Петухова.

«День русского языка — это праздник нашего общего духовного достояния, который отмечается 6 июня в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что язык не застывает на месте — он постоянно развивается, обогащается, отражая жизнь современного общества. В этой способности меняться, при этом оставаясь собой, заключена его удивительная сила.

В Год единства народов России роль русского языка особенно велика и значима. Именно он объединяет десятки народов и народностей, проживающих на российской земле, в единую дружную семью. Русский язык становится мостом взаимодействия между разными культурами и вероисповеданиями, помогая людям слышать и понимать друг друга.

«Любить, изучать и беречь наш язык — значит укреплять связи между поколениями и народами, хранить великое наследие предков для будущего», — отметила Петухова.

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