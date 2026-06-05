Эксперт Афанасьева: русский язык впитывает новое, сохраняя основу и красоту

Русский язык — это не музейный экспонат, а живой организм, который дышит, меняется и растет вместе с обществом. Об этом сообщила РИАМО учитель русского языка и литературы, репетитор по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Галина Афанасьева.

6 июня вся страна отмечает День русского языка, и дата эта выбрана с особым смыслом — именно в этот день в 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин. Великий поэт стал тем человеком, чье творчество заложило фундамент современного русского литературного языка.

Он сумел соединить народную живую речь и высокий слог, сделав язык гибким, звучным и невероятно богатым.

«Сегодня мы говорим и пишем во многом так, как завещал нам Пушкин. Но русский язык — это не музейный экспонат, а живой организм, который дышит, меняется и растет вместе с обществом. Он впитывает новое, сохраняя при этом свою основу и красоту», — сказала эксперт.

Особенно символично отмечать этот праздник в Год единства народов России. Русский язык объединяет людей разных культур, традиций и вероисповеданий, становясь надежным мостом взаимопонимания. Он служит языком межнационального общения для всех народов нашей огромной страны.

«Беречь и любить родное слово — значит хранить ту нить, что связывает всех нас воедино», — подчеркнула Афанасьева.

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