сегодня в 22:53

Почти 3,5 тысячи человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля

В Иране из-за ударов США и Израиля погибли свыше 3 тысяч человек. Об этом заявил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави, сообщает ТАСС .

На данный момент зафиксирована смерть 3 468 человек. Все они погибли с начала конфликта.

8 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. В это время должен быть прекращен огонь в обоих направлениях.

Позже стало известно, что США и Иран обсуждают возможность продления двухнедельного режима перемирия.

