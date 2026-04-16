СМИ: США и Иран могут продлить перемирие еще на две недели

Соединенные Штаты и Иран обсуждают возможность продления двухнедельного прекращения огня, которое началось в ночь на 8 апреля, еще на две недели, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Стороны начали обсуждать продление режима прекращения огня, чтобы получить больше времени для полного урегулирования конфликта. При этом гарантий того, что перемирие будет продлено, пока нет.

Международные посредники сейчас работают над организацией технических переговоров. На встрече планируется поднять самые острые вопросы, такие как возобновление судоходства в Ормузском проливе и ограничения на обогащение урана в Иране. В случае успешного обсуждения этих тем возможен переход к следующему раунду переговоров.

Ранее в МИД Ирана пригрозили срывом перемирия из-за блокады Ормузского пролива США.

