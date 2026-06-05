Из любви и страсти: почему мамы приходят на свадьбы к сыновьям в наряде невесты

Белое платье матери на свадьбе сына — это не безумие, а громкий бессознательный крик и попытка перетянуть внимание на себя в день, который ей не принадлежит. За этим жестом часто скрывается болезненный симбиоз с сыном и ревность к невестке как к сопернице. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Арабина.

Такая мать психологически не отпустила ребенка, она ощущает себя главной женщиной в его жизни и не готова уступать этот трон.

«Иногда это эхо собственной нереализованности: возможно, у нее не было своей красивой свадьбы или счастливого брака, и теперь она пытается прожить чужой праздник. Здесь важна не паника, а твердые границы», — сказала психолог.

Сыну необходимо мягко, но однозначно дать понять, что приоритет за его новой семьей и за невестой. Невесте же не стоит вступать в открытую конкуренцию — это игра на чужом поле. Достаточно сохранять достоинство и уверенность в своем статусе.

По словам эксперта, в целом, это является тревожным сигналом созависимости, который стоит проработать с психологом, но точно не поводом для смирительной рубашки.

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