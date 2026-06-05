Психолог объяснила разницу между обычным и комплексным ПТСР

ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство – возникает после единичного шокового события: аварии, нападения, катастрофы, потери близкого. Психика не справляется с пережитым ужасом, и травма возвращается флешбэками, кошмарами, тревогой и резкой реакцией на триггеры. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Арабина.

КПТСР – комплексное расстройство – формируется иначе: не от одного удара, а от длительного, повторяющегося насилия, из которого человек не мог выбраться. Это годы абьюза в семье, токсичных отношений, травли.

Здесь добавляются глубинные нарушения: искаженное восприятие себя, чувство собственной никчемности, проблемы с доверием и контролем эмоций.

Общаясь с такими людьми, по словам эксперта, главное – не обесценивать их боль фразами «возьми себя в руки» или «другим хуже».

«Не давите, не задавайте лишних вопросов о травме, не делайте резких движений. Будьте предсказуемы, спокойны и терпеливы. Уважайте их границы и право на странные реакции – это не капризы, а защита раненой психики. Просто будьте рядом, дайте ощущение безопасности и мягко направьте к специалисту. Ваша стабильность для них – уже большая поддержка и опора», – заключила психолог.