В МИД Ирана пригрозили срывом перемирия из-за блокады Ормузского пролива США

Блокада Ормузского пролива со стороны Соединенных Штатов способна привести к срыву режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает РИА Новости .

По его словам, ограничения стали незаконным шагом. Это может повлечь за собой соответствующие последствия.

«Блокада Ормузского пролива — это провокационный шаг, незаконный с точки зрения международного права, и она может обернуться срывом режима прекращения огня. В таком случае наши вооруженные силы готовы предпринять необходимые действия», — заявил Багаи.

Ранее Иран и США обсуждали возможность продлить режим перемирия.

