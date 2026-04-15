Иран и США обсуждают возможность продлить режим перемирия

Стороны, участвующие в переговорах, рассматривают перспективы продления перемирия между Ираном и США, сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский дипломатический источник.

Действующая договоренность о прекращении огня истекает уже 22 апреля.

«Сейчас идет обсуждение предложений о продлении перемирия, которое завершится 22 апреля», — заявил источник.

8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Между странами в это время проводятся переговоры, однако договориться об окончании конфликта пока не выходит.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.