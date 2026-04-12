В Иране рассказали, почему не смогли договориться с США об окончании конфликта

МИД Ирана: мнения на встрече с США не совпали по 2-3 важным вопросам

Представители Ирана и Соединенных Штатов добились понимания по ряду вопросов. Однако по двум-трем важным их мнения не совпадают, рассказал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС со ссылкой на материал агентства Tasnim.

Из-за этого переговоры не закончились подписанием соглашения, отметил дипломат.

Во время встречи поднимался ряд новых тем. Среди них вопрос Ормузского пролива. Каждая тема отличается по сложности, добавил Багаи.

При этом переговоры прошли в атмосфере взаимных подозрений и недоверия. Но изначально не нужно было надеяться, что мира достигнут за одну встречу. Дипломаты этого и не ожидали. Сам раунд переговоров шел 24 или 25 часов.

8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. В этот период между странами проводятся переговоры. Конечная их цель — подписание мирного соглашения.

