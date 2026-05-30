Медведь вмешался в яростную драку двух бобров у реки в Ленинградской области

Медведь вмешался в яростную драку двух бобров на берегу реки в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области. Кадры публикует пресс-служба учреждения в ВК .

На выложенной записи два бобра ожесточенно дерутся на небольшом расстоянии от берега. Они не заметили, как к ним подобрался медведь.

Хищник, в свою очередь, медленно шел к бобрам. Он начал бежать на них, прыгнул в воду, и оппоненты уплыли.

«Медведь подобрался к ним совсем близко в надежде на удачную охоту. А может, косолапый просто решил остановить их потасовку?» — написала пресс-служба в посте.

