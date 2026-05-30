Туск рекомендовал НАТО прислушаться к Медведеву о конце спокойствия в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с призывом к странам-членам Североатлантического альянса максимально серьезно отнестись к недавнему заявлению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Глава польского правительства сослался на слова российского чиновника о том, что жителям государств Европейского союза больше не стоит рассчитывать на спокойный сон, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

Данная реакция последовала после предупреждения Медведева в адрес граждан тех европейских стран, на территории которых развернуты производственные мощности по выпуску беспилотных летательных аппаратов для украинских вооруженных сил.

29 мая румынское минобороны заявило о падении беспилотного аппарата на кровлю жилого здания в населенном пункте Галац. В результате этого травмы получили два человека. Официальный Бухарест поспешил возложить ответственность за произошедшее на российскую сторону, однако не подкрепил свои обвинения какими-либо доказательствами. Примечательно, что румынские вооруженные силы, хотя и вели наблюдение за воздушным объектом с помощью радиолокационных комплексов, не предприняли мер по его перехвату.

На этом фоне президент России Владимир Путин высказал предположение касательно происшествия. По мнению лидера РФ, в ситуации на румынской территории, вероятнее всего, имел место инцидент с украинским беспилотным аппаратом. Воздушное судно могло отклониться от заданного маршрута вследствие воздействия комплексов радиоэлектронной борьбы или из-за технических неполадок в системе навигации.

