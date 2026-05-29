2 человека пострадали из-за падения дрона на жилой дом в Румынии

Беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает RT .

Инцидент произошел на востоке страны.

В Службе экстренного реагирования Румынии (IGSU) рассказали, что после падения БПЛА загорелась квартира на 10 этаже. Жильцы смогли сами покинуть поврежденное здание.

Также ранее обломки беспилотника ударили по пристройке дома и электрическому столбу в Галаце. Дрон прилетел из Украины.

