Обломки БПЛА рухнули на дом в Румынии

Reuters: МО Румынии пожаловалось на повреждение дома и столба от осколков БПЛА

Обломки беспилотника ударили по пристройке дома и электрическому столбу в Галаце в Румынии ночью. Инцидент произошел на юго-востоке города, пишет Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны европейской страны, сообщает РИА Новости .

Информации о раненых во время происшествия нет.

Несколько дней назад Минобороны Румынии отмечало, что БПЛА попало в воздушное пространство страны в ночь на 24 апреля. Беспилотник прилетел из Украины.

Страны НАТО начали активнее следить за воздушным пространством над Румынией. Там задействовали дополнительные системы раннего предупреждения.

