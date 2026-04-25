Сергиево-Посадский пряник признан новым символом Золотого кольца

Основательница мастерской Надежда Шелест раскрыла секрет успеха своего продукта. В отличие от массового производства, ее сувенирный пряник создается исключительно из натуральных ингредиентов высшего качества. В рецептуру входят сливочное масло, взбитое вручную, домашние яйца, мед с пасеки и букет из семи отборных пряностей. Такой состав обеспечивает не только насыщенный вкус, но и тот самый эффект «гастросувенира», который дарит чистое удовольствие.

Однако не только вкусом покорил пряник жюри. Его внешний вид — это настоящий экскурс в историю Сергиева Посада. Пряничная доска была изготовлена по уникальным мотивам: за основу взяли изображение изразца, найденного в ходе археологических раскопок на территории Троице-Сергиевой лавры. Главным героем дизайна стал грифон — мифический символ, связывающий прошлое и настоящее древнего города.

«Пряник должен приносить гастрономическое удовольствие. Именно поэтому наш Сергиево-Посадский пряник идеально подходит на роль знакового сувенира всего Золотого кольца», — сказала Надежда Шелест.

Теперь попробовать вкус истории, хранящий аромат меда и семи пряностей, могут все ценители аутентичных русских сладостей.

