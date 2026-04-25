Ефимов: в 9 районах ЮАО строят 18 объектов здравоохранения, спорта и образования

На территории девяти муниципальных образований Южного административного округа ведется одновременное возведение 18 зданий, предназначенных для сфер здравоохранения, спорта и образования. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Сейчас на юге столицы за счет бюджетных и внебюджетных средств возводят 18 социальных объектов. Из них 13 — школы, детские сады и образовательные комплексы почти для шести тысяч детей. Также идет строительство одного медицинского и четырех спортивных объектов. Среди них как районные физкультурно-оздоровительные комплексы, так и знаковые объекты — например, стадион „Торпедо“ имени Э. А. Стрельцова», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что окончить строительство всех 18 объектов запланировано в течение трех ближайших лет.

Здания пополнят социальную инфраструктуру районов Царицыно, Нагатинский Затон, Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. При их строительстве соблюдаются актуальные нормативы, касающиеся как внешнего облика, так и внутреннего оснащения.

В Департаменте градостроительной политики добавили, что одной из самых крупных образовательных строек на юге Москвы выступает школа в Царицыне, рассчитанная на 900 мест. Здание общей площадью около 22,7 тыс. кв. м появится на Кавказском бульваре. Сейчас на объекте выполняются фасадные работы, отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Сердцем здания станет просторная двухсветная рекреационная зона. Для дополнительного естественного освещения на крыше над многосветными пространствами установлены зенитные фонари. На данный момент строительная готовность школы составляет примерно 60%. Окончание всех работ намечено на текущий год, после чего объект передадут городу.

Застройщики прокладывают удобные тротуары, высаживают деревья и кустарники вокруг всех новых социальных объектов. Возле детских садов и школ обустраиваются спортивные зоны, а также площадки для игр и прогулок, — уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

«Контроль Москвы» сопровождает строительство всех социальных объектов в Южном административном округе столицы.

Мосгосстройнадзор на всех этапах проверяет возведение школ, детсадов, спорткомплексов и одной подстанции скорой помощи. В общей сложности проведено более 130 выездных мероприятий, в рамках которых инспекторы Комитета оценивали качество конструкций и материалов на их соответствие утвержденным проектным решениям.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Мещанском районе построят школу будущего на 1,1 тыс мест.

Возведение общественно-деловых объектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».