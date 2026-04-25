Труп сбросили в канализацию в Москве

сегодня в 18:45

Человеческие останки нашли в канализационном люке в Москве

В канализационном люке на Русаковской улице на северо-востоке Москвы нашли труп. Об этом сообщает Baza .

Люк был открыт на проезжей части, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев, труп переложили в черный пакет. Личность погибшего выясняют.

На опубликованных фото видно, что на месте происшествия также находятся врачи.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.