Труп сбросили в канализацию в Москве

Фото - © Telegram/Baza

В канализационном люке на Русаковской улице на северо-востоке Москвы нашли труп. Об этом сообщает Baza.

Люк был открыт на проезжей части, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев, труп переложили в черный пакет. Личность погибшего выясняют.

На опубликованных фото видно, что на месте происшествия также находятся врачи.

