Китай потребовал исключить свои компании из 20-го пакета санкций Евросоюза

Китай выразил резкое недовольство решением Евросоюза включить китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций. В Министерстве коммерции КНР заявили, что Брюссель проигнорировал многократные представления и возражения Пекина, сообщает РИА Новости .

Китайские власти потребовали немедленно исключить из санкционного списка юридические и физические лица, попавшие под ограничения. В новый пакет санкций попали сразу шесть китайских компаний, а также девять предприятий из ОАЭ, две узбекские и по одной из Киргизии, Казахстана и Ирана. Все они подпадают под замораживание активов. Кроме того, запрещается предоставлять этим компаниям средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

В Министерстве коммерции КНР пообещали принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний. Пекин предупредил Евросоюз о последствиях такого шага. Китай традиционно выступает против односторонних санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН.

Евросовет принял очередной пакет ограничительных мер против Москвы в минувший четверг. Санкции затрагивают банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов евро.

В российском МИД пообещали дать ответ после тщательного анализа новых рестрикций, но заверили, что они будут безрезультатными, как и все предыдущие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС о готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его «театром абсурда».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.