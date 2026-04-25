В Подмосковье возбудили дело после нападения на журналиста во время съемок

В подмосковных Мытищах было возбуждено уголовное дело в связи с созданием помех законной профессиональной деятельности представителя СМИ, сообщает СК Подмосковья .

24 апреля корреспондент одного из интернет-изданий, выполняя поручение редакции, снимал на видео участок земли в районе деревни Беляниново городского округа Мытищи. В этот момент к нему приблизился гражданин, который, зная, что имеет дело с работником прессы, с целью помешать его законной работе применил физическую силу, изъял мобильное устройство и стер отснятый материал.

Сотрудник территориального следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области на основании этого инцидента возбудил уголовное дело по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

На данный момент следователи проводят необходимые процессуальные действия с предполагаемым нарушителем, включая его допрос.

