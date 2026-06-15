После атаки БПЛА ВСУ перекрыто движение по двум мостам между Херсоном и Крымом

В Херсонской области из-за попытки ночного налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ временно заблокировано движение по двум мостам, соединяющим регион с Республикой Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор субъекта Владимир Сальдо.

В результате воздушной атаки ВСУ повторные повреждения получил мост в районе Чонгара. Это стало причиной полного прекращения работы автомобильного пункта пропуска «Джанкой».

Кроме того, удары зафиксированы на мосту, который связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. Проезд по маршруту также полностью перекрыт для безопасности граждан.

Сальдо подчеркнул, что действия боевиков ВСУ носят целенаправленный характер и ориентированы на разрушение транспортной логистики. В регионе продолжает действовать беспилотная опасность. Из-за этого профильные специалисты начнут обследование объектов и оценку масштаба разрушений только после получения официального разрешения от оперативных служб. Дополнительные сведения о восстановлении движения будут опубликованы позже.

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