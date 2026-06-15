Летом кожа страдает от «перегруза»: врач призвала отказаться от лишнего ухода

Летняя жара, солнце, кондиционеры и загрязненный воздух становятся серьезным стрессом для кожи и могут провоцировать воспаления, жирный блеск и раздражение, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, заведующий отделением косметологии клиники «Галактика» Ольга Миргазова.

Лето — агрессивный фактор для кожи

«Лето — это не про ровный загар. Это про сезон, когда на кожу обрушивается слишком много агрессивных факторов. После весны кожа может быть уже подвержена накопленному стрессу, барьер ослаблен, а чувствительность повышена и в этот момент добавляются палящее солнце, высокая температура, повышенная влажность или, наоборот, сухой кондиционированный воздух, пыль и загрязнения мегаполиса», — сказала Миргазова.

Она добавила, что в результате лицо реагирует: краснеет, появляется жирный блеск, расширяются поры, возникают воспаления и так далее.

«За этими проблемами стоят два сценария: обострение акне из-за усиленной работы сальных желез и закупоривания пор или фотодерматит или аллергические реакции на солнцезащитные фильтры, косметику, пыльцу и другие летние аллергены. Именно поэтому кожа летом может реагировать даже на привычные средства ухода или воду, особенно если она жесткая и хлорированная, например, в бассейне», — рассказала специалист.

Как ухаживать за кожей летом

Миргазова посоветовала адаптировать уход за лицом летом: отказаться от тяжелых питательных формул, сократить использование плотных текстур и агрессивных отшелушивающих средств.

«Существует распространенная ошибка у женщин: пренебрегать увлажнением, думая, что жирной коже оно не нужно. Однако недостаток влаги провоцирует еще большую выработку кожного сала, усугубляя проблемы», — предупредила эксперт.

Летом следует перейти на легкий базовый уход с акцентом на гидратацию.

«Ключевой принцип: „меньше значит лучше“. Откажитесь от многослойного ухода в пользу минимализма. Иногда наружных средств недостаточно при стойких покраснениях, пигментации, расширенных порах. Здесь помогают аппаратные методы: IPL-терапия, BBL лазерные шлифовки или криотерапия», — сказала Миргазова.

Она отметила, что любая процедура — часть комплексной работы.

«Правильный уход, ежедневная защита от солнца, контроль триггеров (стресс, питание, гормональные колебания), аппаратное лечение, при необходимости — медикаментозная терапия (по назначению дерматолога). Аппарат должен подбираться индивидуально, с учетом полного анамнеза и типа кожи», — подчеркнула специалист.

Миргазова обратила внимание на то, что, если ваша уходовая косметика вызывает покалывание, покраснение или дискомфорт летом, то скорее всего, она вам не подходит.

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