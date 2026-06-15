Спасут ли «умные» купальники от солнечных ожогов: как их правильно носить

UV-купальники действительно снижают воздействие ультрафиолета, но рассчитывать только на них при длительном пребывании на солнце не стоит, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог высшей категории сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Журавлева.

«„Умные“ купальники действительно работают, но важно понимать механизм их защиты. В отличие от кремов, где используется SPF (Sun Protection Factor), для тканей применяется маркировка UPF (Ultraviolet Protection Factor). UPF 35 означает, что ткань блокирует примерно 97% ультрафиолетового излучения, пропуская лишь около 3%», — сказала Журавлева.

Она добавила, что ключевой момент в том, что купальник не заменяет солнцезащитные средства, а дополняет их. Оптимальная стратегия — использовать UPF-одежду для закрытых участков тела, а на открытые зоны наносить крем SPF 30-50 за 20 минут до выхода на солнце с обязательным обновлением каждые 2 часа и после купания.

«Есть и ограничения. Во-первых, защита ткани снижается со временем: после 2-3 сезонов активного использования, особенно если ткань выцветает или растягивается, UPF падает. Во-вторых, купальник не защищает от отраженного ультрафиолета — от воды, песка, поэтому даже в закрытой одежде нужны очки и головной убор», — предупредила врач.

По ее словам, для средней полосы России, при условии, что человек избегает пиковых часов с 11 до 16, такой купальник — разумный выбор.

«Он снижает потребность в постоянном обновлении крема на закрытых участках и дает стабильную защиту, которая не смывается в воде. В этом сезоне я сама тестирую такую модель — мне важно проверить заявленные характеристики на практике. Результаты обязательно оценю по окончании лета», — поделилась специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.