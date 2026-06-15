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Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД

На внешней стороне 31-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Об сообщает пресс-служба столичного дептранса.

В настоящее время на месте аварии находятся городские оперативные службы. Они ликвидируют последствия столкновения.

Информация о причинах инцидента, а также сведения о возможных пострадавших уточняются.

В профильном ведомстве отметили, что из-за дорожного инцидента движение транспорта в районе 31-го километра МКАД существенно затруднено. В пресс-службе дептранса призвали столичных водителей заранее планировать свои поездки и по возможности выбирать альтернативные пути объезда данного участка трассы.

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