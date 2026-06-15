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11 человек пострадали, 1 погиб: жесткое ДТП с автобусом в Тюменской области

В Исетском районе Тюменской области сотрудники МЧС ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. Есть погибший и раненые, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в МАКС .

Авария случилась ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254. Мужчина за рулем вахтового автобуса совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком.

На момент столкновения в салоне автобуса находились два водителя и 19 пассажиров. Прибывшие на место происшествия спасатели провели операцию по деблокировке одного из зажатых в транспортном средстве пострадавших.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 12 человек. Один из них скончался от полученных повреждений.

Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация в медицинское учреждение. Оставшиеся участники аварии после оказания первой помощи были отпущены домой.

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