Девушка вместо адвоката использовала ChatGPT и проиграла суд

Американка Латис Джонс, проработавшая в авиакомпании Delta Airlines почти 12 лет, подала иск против работодателя. Она обвинила компанию в дискриминации по религиозному и расовому признаку, а также по инвалидности и проиграла суд из-за ChatGPT, сообщает Baza .

Вести процесс женщина решила самостоятельно, но вместо профессионального адвоката доверилась искусственному интеллекту — чат-боту ChatGPT.

Суд проявил терпение и неоднократно продлевал сроки сбора доказательств. Однако к январю 2026 года, когда этот этап официально завершился, Джонс так и не смогла предоставить весомых подтверждений своим обвинениям. Доказательная база отсутствовала полностью.

В ходе допроса юристы Delta заметили, что женщина постоянно сверялась с ноутбуком, на экране которого был открыт ChatGPT. На прямой вопрос, не использует ли она чат-бот в режиме реального времени, Джонс сослалась на адвокатскую тайну. Однако истица представляла себя сама, а значит, ни о какой адвокатской тайне не могло быть и речи.

Затем вскрылось еще одно грубое нарушение. Без разрешения суда Джонс тайно записывала допрос на аудио, чтобы в дальнейшем, вероятно, использовать его в своих целях. Совокупность процессуальных нарушений и полное отсутствие доказательств стали причиной провала.

Суд не просто отклонил иск, но и запретил повторные жалобы по этому поводу против авиакомпании.

