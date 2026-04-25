Guardian: британские истребители не сбивали дрон в Румынии

Истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС, дислоцированные в Румынии, не сбивали беспилотник, упавший на территории страны в ночь на субботу. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Соединенного Королевства, пишет ТАСС .

По данным издания, британские летчики не вторгались в воздушное пространство Украины. В британском оборонном ведомстве также подчеркнули, что истребители не открывали огонь по беспилотным летательным аппаратам. Таким образом, версия о причастности Eurofighter Typhoon к падению дрона не подтверждается.

Утром 25 апреля пресс-служба министерства обороны Румынии сообщила об обнаружении обломков беспилотника в уезде Галац. По данным ведомства, в результате падения БПЛА повреждена хозяйственная постройка. Ущерб оценивается как незначительный.

Обстоятельства инцидента продолжают выясняться. Официальные представители румынских властей пока не комментируют, какой стране принадлежал упавший беспилотник и какова была цель его полета. Расследование продолжается.

