Эстония и Украина будут вместе производить дроны

Эстония и Украина подписали соглашение о производстве ударных дронов

Эстония и Украина подписали соглашение о совместном производстве ударных беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Документ закрепил намерения сторон о технологическом сотрудничестве, сообщает эстонская радиокомпания ERR, сообщает РИА Новости .

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поставили подписи под документом. Сотрудничество планируется в рамках инициативы «Строим вместе с Украиной». Основная цель — создание совместных производственных мощностей.

Стороны намерены объединить передовые эстонские технологии с уникальным боевым опытом, который накопили украинские военные. Это позволит ускорить разработку и выпуск инновационных решений для фронта. Некоторые оборонные предприятия Эстонии уже выразили готовность к работе с украинскими партнерами.

Главными направлениями сотрудничества станут производство ударных дронов и беспилотников-перехватчиков. Второй ключевой сферой является разработка современных систем радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что совместные проекты повысят эффективность украинской армии на поле боя.

