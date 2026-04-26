В РФ сегодня отмечают День участников ликвидации радиационных катастроф

День участников ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф отмечают каждый год 26 апреля. Дату учредили через семь лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Основная цель проведения праздника — увековечить память умерших и почтить живущих людей, которые избавлялись от последствий радиационных аварий и катастроф.

Известная во всем мире техногенная катастрофа современности произошла 26 апреля 1986 года. Тогда случился взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

Реактор был уничтожен. В природу выбросило радиоактивные вещества. Радионуклиды разлетелись по большей части Европы и СССР. Больше всего были загрязнены территории современных Украины, Белоруссии и России.

В последней оказались загрязнены примерно 59 тыс. квадратных километров территории. Около 8,4 млн человек в современных России, Украине и Белоруссии оказались под воздействием радиации.

Согласно официальной информации, сразу после взрыва умер 31 человек. Почти 500 тыс. ликвидаторов, которые тушили пожары и расчищали местность, облучились высокими дозами радиации. Тушившие пожар люди носили только противогазы и каски, не защищающие от радиации.

Суммарно ликвидаторов было 600 тыс. человек. 26 апреля россияне отдают дань памяти жертвам радиационных аварий и ветеранам Чернобыля.

