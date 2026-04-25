Орбан планирует остаться руководителем партии «Фидес» в Венгрии
Покидающий пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан намерен отказаться от депутатского кресла в парламенте, однако продолжит руководить партией «Фидес», сообщает РИА Новости.
Орбан заявил, что принял решение вернуть мандат, который был ему предоставлен, но при этом хочет остаться на посту председателя партии «Фидес».
«И если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче», — сказал Орбан.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По их результатам партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра опередила орбановскую «Фидес» с большим отрывом.
