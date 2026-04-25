Орбан планирует остаться руководителем партии «Фидес» в Венгрии

Покидающий пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан намерен отказаться от депутатского кресла в парламенте, однако продолжит руководить партией «Фидес», сообщает РИА Новости .

Орбан заявил, что принял решение вернуть мандат, который был ему предоставлен, но при этом хочет остаться на посту председателя партии «Фидес».

«И если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче», — сказал Орбан.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По их результатам партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра опередила орбановскую «Фидес» с большим отрывом.

