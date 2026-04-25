Трамп: отмена поездки Уиткоффа в Пакистан не означает возобновления атак США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отмену поездки своих представителей в Пакистан. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер должны были отправиться в Исламабад для переговоров по Ирану. Однако визит был отменен, что породило вопросы о возможном возобновлении американских атак, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

На вопрос о том, означает ли отмена поездки подготовку к новым ударам, Трамп ответил отрицательно. Американский лидер заявил, что Вашингтон еще об этом не думал. Таким образом, президент США попытался снять возникшие опасения.

Подробности того, почему именно была отменена поездка, Трамп не уточнил. Также он не стал комментировать дальнейшие планы США по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Белый дом дополнительных разъяснений пока не предоставил.

Отмена визита произошла на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном. Ранее Вашингтон уже наносил удары по объектам, связанным с иранскими вооруженными формированиями в регионе. Однако, судя по заявлению Трампа, новой военной эскалации в ближайшее время не планируется.

