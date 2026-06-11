Оперативники задержали подростка после убийства бизнесмена в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе 16-летнего уроженца Таджикистана заподозрили в убийстве 55-летнего бизнесмена и нападении на его 13-летнего сына, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Все произошло в ночь на 11 июня в деревне Терновка. В коттедже жили предприниматель и двое его сыновей 13 и 10 лет. Мужчина привлекал к помощи по хозяйству мигрантов; на участке находились не менее трех работников.

По данным издания, среди них были двое уроженцев Таджикистана — мужчина и его несовершеннолетний родственник. Знакомые погибшего рассказали, что бизнесмен отличался тяжелым характером, злоупотреблял алкоголем, поднимал руку на родственников и не позволял бывшей жене общаться с детьми.

В тот вечер у хозяина дома, вероятно, произошел конфликт с 16-летним работником. Подросток нанес ему не менее семи ударов ножом. 13-летний сын получил три удара, выжил и вызвал экстренные службы; 10-летний брат спрятался на втором этаже.

Подозреваемый скрылся на машине погибшего. Оперативники задержали его на одном из рынков Москвы. Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Ольга Врадий сообщила о деле по статьям об убийстве и покушении на убийство малолетнего.

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