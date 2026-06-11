Обман для питомца: чем опасны миски с «вечным кормом»?

Кошки и собаки ориентируются прежде всего на запах, поэтому миски с «вечным кормом» способны вводить животных в заблуждение и провоцировать попытки добраться до недоступной еды, сообщил РИАМО ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

На маркетплейсах ранее обнаружили миски для кошек с имитацией корма. Еда для животных залита эпоксидкой на дне миски.

«Ничего хорошего в этом нет, потому что и кошки, и собаки в основном ориентируются на запах. Поэтому вводить в заблуждение не нужно ни детей, ни животных. Всякие глупые игрушки: бросили, а там ничего нет; позвали — а там ничего нет», — сказал Уражевский.

Он добавил, что существуют и другие риски.

«Что касается имитации корма, животное это видит. Более того, возможно будет просачиваться и запах, если это настоящий корм. Если изделие сделано негерметично, животное может начать его царапать, грызть и тем самым нанести вред себе. Со временем, если постоянно лизать или царапать пластик либо эпоксидную смолу, это естественно будет вредить организму», — предупредил ветеринар.

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