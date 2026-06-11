Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что Зеленский часто меняет укрытия в Киевской области на фоне ожидания ответа России, сообщает aif.ru .

Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Зеленский использует бункеры и бомбоубежища, созданные в Киевской области во времена СССР.

«В Киевской области во времена СССР было размещено большое количество военных частей, в которых были созданы бункеры и бомбоубежища на случай агрессии со стороны Запада. Зеленский пользуется этими объектами. Он никогда не задерживается больше двух-трех дней в одном бункере. Как заяц, постоянно мечется, меняет свои норы, опасается, что российские боеприпасы настигнут его и расплата будет неминуема», — сказал военный эксперт.

Иванников также заявил, что симметричным ответом на удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» станет уничтожение Украинского института национальной памяти.

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