Вице-президент ассоциации «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев объяснил права дольщиков при просрочке сдачи квартиры. Они могут требовать неустойку, убытки и компенсацию морального вреда, сообщает RT .

Право на неустойку возникает со следующего дня после даты передачи квартиры, указанной в договоре долевого участия. Ее размер зависит от ключевой ставки Центробанка и цены договора.

«За каждый день просрочки начисляется 1/300 ключевой ставки ЦБ от цены договора, а когда квартиру брал гражданин для личных нужд, ставка удваивается до 1/150. Берут ее на день исполнения обязательства, а при непереданной квартире суды ориентируются на дату своего решения», — рассказал Хрулев.

Эксперт отметил, что срок давности по таким требованиям составляет три года. Он посоветовал не затягивать с обращением за выплатами.

«Помимо неустойки, гражданин вправе требовать возмещение убытков. Их взыскивают сверх неустойки в полном объеме при наличии подтверждающих документов. Типичный пример — это плата за аренду жилья на время просрочки», — отметил он.

Хрулев добавил, что суд также может назначить компенсацию морального вреда, если установит вину застройщика.

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