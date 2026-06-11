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«Кисель, е***** ты карась, вылезай»: кот залез на натяжной потолок в Москве

У москвички кот заполз под натяжной потолок. Он не мог выбраться оттуда самостоятельно, об этом девушка рассказала Telegram-каналу « Что там, Москва? ».

Подписчица канала прислала видео в предложенные новости. На нем один из котов в ванной комнате громко кричал и смотрел наверх. Хозяйка долго не понимала, в чем дело.

Затем обратила внимание и увидела, что другой кот заполз под натяжной потолок. Животное сидело на материале.

«Кисель, е***** ты карась. Вылезай оттуда. Я в а***», — обратилась к коту девушка.

Услышав это, питомец начал ходить по натяжному потолку и мяукать. Девушка допустила, что покрытие полностью испорчено.

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