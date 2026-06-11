Директору певицы Линды предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Директору певицы Линды Михаилу Кувшинову предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Он был подозреваемым, но теперь фигурирует в деле уже в статусе обвиняемого, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тверской суд Москвы 14 мая отправил Кувшинова под домашний арест. Свою причастность к преступлению мужчина отвергает.

Дело связано с незаконным оформлением прав на музыкальные произведения композитора и продюсера Максима Фадеева, которые он написал для певицы Линды. Материальный ущерб, по версии следствия, превышает 1 миллион рублей. Линда проходит по делу в качестве свидетеля.

Уголовное дело тесно связано с арестом гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который сейчас находится в СИЗО. 12 мая в офисе его компании ООО «Профит» прошли обыски. По версии следствия, фигуранты с помощью поддельных документов могли незаконно переоформить на себя авторские права на песни, созданные Фадеевым для Линды.

Защита Кувшинова и Черкасова пока не комментирует детали обвинения. Следствие продолжает собирать доказательства. Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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