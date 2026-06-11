АТОР: проблемы с визами на Кипр для россиян носят временный технический характер

Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала не поддаваться панике из-за изменений в порядке оформления кипрских виз. С 15 июня 2026 года россияне смогут подавать документы на национальную визу Республики Кипр только напрямую в консульские учреждения.

Это решение связано исключительно с завершением сотрудничества Кипра с визовым оператором BLS International — никакого ужесточения визового режима не произошло.

В АТОР сообщили, что с 13 июня офисы BLS International прекращают прием заявлений. До тех пор, пока не будет назначен новый партнер, документы будут принимать: консульский отдел посольства Кипра в Москве, а также генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. В ближайшее время, по прогнозам туроператоров, будет выбран новый сервисный партнер. Наиболее вероятный кандидат — компания VFS Global.

Представители туррынка подчеркивают, что подобные процедуры смены оператора происходят регулярно и не влияют ни на возможность получения виз, ни на сроки их оформления. На переходный период подача документов действительно станет менее удобной — личное присутствие в консульствах обязательно. Однако туроператоры по-прежнему смогут помогать туристам с подготовкой и проверкой пакета документов.

В настоящее время спрос на отдых на Кипре остается высоким. Участники рынка советуют туристам не переживать и не отказываться от планов: никаких изменений в визовой политике страны не произошло.

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