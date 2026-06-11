Посольство Кипра заявило о прекращении приема заявлений в визовых центрах РФ

Посольство Кипра в Москве больше не будет принимать заявления на визы через специальные центры BLS International, сообщает РИА Новости .

С 15 июня такие обращения будут приниматься в консульском отделе дипмиссии. Также граждане смогут подать заявления на визы в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Дело в том, что 13 июня заканчивается срок действия договора на оказание услуг с BLS International. Начиная с этой даты в местных офисах компании прием заявлений на визы на Кипр больше вестись не будет.

Люди, подавшие документы в центрах BLS International до 11 июня 2026 года, должны получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах.

При этом в дипмиссии сообщили, что в скором времени будет заключен договор с другим внешним поставщиком услуг.

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