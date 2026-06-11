В Новой Зеландии закрыли папоротниковый сад из-за испражнений посетителей

сегодня в 17:58

Администрация Мастертона в Новой Зеландии временно закрыла папоротниковый сад в парке королевы Елизаветы после повторных случаев испражнения на территории, сообщает «Царьград» .

Папоротниковый сад откроют после тщательной уборки. Инциденты вызвали недовольство властей, поскольку рядом с садом есть общественный туалет.

Администрация Мастертона отметила, что такие действия неприемлемы, неуважительны и незаконны. До туалета от сада можно дойти примерно за две минуты.

Папоротниковый сад работает с 1924 года и считается одной из заметных зеленых достопримечательностей региона. О ситуации ранее сообщило издание 1News.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.