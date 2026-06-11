Россия начнет внедрять 5G летом и готовит основу для 6G

В России летом планируют начать развертывание сетей 5G, а технологическая основа для 6G может быть готова к 2032 году, сообщает «Крымская газета» .

Государственная комиссия по радиочастотам в конце июня планирует распределить между крупнейшими операторами частоты 4,63–4,99 ГГц. Этот диапазон предназначен для сетей пятого поколения в крупных городах.

По проекту, до конца 2026 года 5G появится в первых четырех региональных центрах. В 2027 году к ним добавятся еще 16 городов, к концу года связь нового поколения должна заработать во всех городах-миллионниках. К 2030 году сеть охватит 40 городов, к 2035-му — 84 города с населением более 100 тысяч человек.

В Крыму в 2026–2029 годах планируют создать условия для внедрения 5G/IMT-2020 на базе отечественного оборудования. Техническая готовность региона ожидается в 2029 году, запуск на полуострове вероятен к 2030-му.

Сенатор Артем Шейкин сообщил, что Минцифры уже ведет разработку основы для 6G и выделило на это 750 млн рублей. 6G может обеспечить скорость до 1 Тбит/с, подключение до 100 млн устройств на квадратный километр, задержку 0,1–1 миллисекунды и снижение энергопотребления примерно на 90% по сравнению с 5G.

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