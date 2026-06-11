Невролог связал гаджеты с тиками у детей

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Невролог Дмитрий Макаров предупредил: гаджеты перегружают нервную систему ребенка, нарушают сон и могут провоцировать тики, сообщает газета «Известия» .

Дмитрий Макаров рассказал, что смартфоны, планшеты и короткие видео создают цифровую нагрузку. Быстрая смена кадров, яркие цвета, громкие звуки и поток информации повышают напряжение.

«Такая нагрузка может приводить к перевозбуждению нервной системы, что проявляется в повышенной тревожности, эмоциональной нестабильности и нарушении сна. У некоторых детей это провоцирует или усиливает тики и навязчивые движения», — отметил специалист.

Короткие ролики, по словам врача, приучают мозг к постоянной смене стимулов и мешают чтению, учебе и творчеству. Дети младше пяти лет особенно уязвимы: в этом возрасте формируются внимание, память, речь, эмоции и социальные навыки.

Среди тревожных признаков Макаров назвал частое моргание, подергивания, гримасы, навязчивые движения, нарушения сна, проблемы с вниманием и задержку речи. При судорогах, стойких тиках, резких изменениях поведения или задержках развития нужен невролог.

Последствия цифровой перегрузки часто обратимы: помогают ограничение экранного времени, физическая активность, живое общение, чтение и развивающие занятия.

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