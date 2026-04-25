Жители Москвы 25 апреля наблюдали необычное оптическое явление — гало, которое также называют «нимбом» или «ореолом» вокруг Солнца. Свечение было видно в разных районах столицы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Гало — это редкое оптическое явление. Оно возникает из-за преломления и отражения света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы. Обычно его можно наблюдать в зимний период, когда температура воздуха опускается ниже нуля.

Появление гало в столице совпало с прогнозами синоптиков о приближающемся похолодании. Согласно их данным, уже в воскресенье ночью температура воздуха понизится до нуля градусов. В некоторых районах Москвы ожидается мокрый снег.

Специалисты отмечают, что гало часто предвещает смену погоды и приближение холодного фронта. Жителей столицы призывают быть внимательными на дорогах в связи с возможным ухудшением погодных условий.

